Enflasyon açıklamasının ardından istifa etmişti: MHP'ye tekrar üye oldu

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy geçtiğimiz aylarda yaptığı "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamasının ardından parti disiplin kuruluna sevk edilmişti. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak partiden istifa etmişti.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrası partisinden istifa eden Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından "Liderimin çağrısından şeref duydum" demişti.

Yeniden MHP'ye üye olduğunu duyuran Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.