MHP'den istifasının ardından tekrar davet edilen Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin" dedi.

Baki Ersoy, geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamasının ardından parti disiplin kuruluna sevk edilmişti. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak partiden istifa etmişti.