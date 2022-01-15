Enes'in ardından bunları yazdı: Magazin fahişelerinin İslam’a saldırmak için leş bir numarası

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ailesinin zorlamasıyla kaldığı cemaat yurdunda intihara sürüklenen Enes Kara'nın ardından tepki çeken bir yazı kaleme aldı.

Bir cemaat yurdunda yaşanan olayın tüm cemaatlere mal edilemeyeceğini öne süren Kılıçarslan, “Mesela ateizmin ve inanç kaybının intihar için daha verimli bir ‘zemin’ oluşturduğu neredeyse ‘verili bir bilgidir’ ve pekâlâ konuşulabilir" iddiasında bulundu.

Kılıçarslan, "Ancak, ‘intihar oranı en yüksek ülkeler sıralaması’nın ilk 50’sinde bile olmayan Müslüman ülkelerde dinin bir intihar sebebi gibi gösterilmesi magazin fahişelerinin İslam’a saldırmak için sarıldıkları leş bir numarasıdır. Daha fazlası değil" dedi.