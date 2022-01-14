Enes Kara'nın tarikat baskısını anlattığı videoya yayın yasağı getirildi

Elazığ’da kaldığı tarikat yurdunda intihara sürüklenen 20 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmeden önce çektiği videoya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Enes'in maruz kaldığı tarikat baskısını anlattığı videoya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla" yasaklama girişimde bulunulduğu söylendi.

Enes'in konuşmalarının "intiharı özendirebileceğini" söyleyen bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.”

Açıklamada, “Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.