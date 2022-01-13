Enes Kara'nın ölümü sonrası verilen önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi: 'Münferit' dediler

HDP'li milletvekilleri, tarikat yurdunda gördüğü baskı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümünün ardından cemaat yurtları hakkında araştırma komisyonu kurulması yönünde TBMM'de önerge sundu.

Önerge, AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tarafından reddedildi.

Kara'nın ölümüne ilişkin AKP sıralarından "Münferit olay" sözlerinin duyulmasının ardından HDP'li milletvekilleri bu sözlere tepki gösterdi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Yani münferit bir olay değil bu, çok defa yaşanılan olaylar olduğu için gündeme getiriyoruz" ifadelerini kullanırken, HDP Ankara Milletvekili Hüda Kaya, "Ensar Vakfına da 'Bir kereden bir şey olmaz' dediniz, ne demek münferit bir olay? Canlar gidiyor daha 'Münferit olay" dedi.