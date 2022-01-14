Enes Kara'nın annesinden açıklama

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailenin avukatından açıklama geldi.

AA'nın haberine göre, Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukat Ceylan ise, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.