Enes Kara haberini yaptığı için görevden alınan gazeteci: Cemaatçiler kafamı kesmekle tehdit etti

Elazığ'da yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümünü haberleştiren gazeteci Faik Akgün, Erk Acarer'in YouTube kanalına konuk oldu.

Gazeteci Faik Akgün, cemaatçilerden telefonla tehdit aldığını söyledi.

Akgün, "Cemaatçiler taraından telefonla yoğun bir tehdite ve hakarete maruz kaldım. Haberi yayından kaldırmamı söylediler, kaldırmayacağımı söyleyince dinsiz olmakla, kafirlere hizmet etmekle itham edip hakaret ettiler. Bunlar da olmayınca arkasından öldürmekle, katletmekle, kafamızı kesmekle tehdit edip korkutmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.