Enes Kara davasıyla ilgili yeni gelişme: Takipsizlik kararına itiraz edildi

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, kaldığı cemaat evinde maruz kaldığı baskıları ve yaşadığı gelecek kaygısını anlattığı bir videoyu sosyal medyadan yayınladıktan sonra intihar etmişti.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, Enes Kara ailesinin avukatı Ömer Faruk Ceylan, dosyanın takipsizlikle sonuçlandığını, yakın zamanda takipsizlik kararına itiraz ettiklerini belirtti.

Ceylan, "Dosya direk intihardır diye kapatıldı. Biz intihar değil, sürükleyenler var dedik. Birkaç isim var, gizlilik aşaması olduğu için netice alana kadar beklemek zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan Avukat Ceylan, "bu süreçte cemaatle görüşmeleriniz oldu mu?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi:

"Tabii ki… Oda arkadaşları, evdeki sorumlu arkadaşı ile görüştük. Olayın dini baskıdan kaynaklanmadığı kanaatine biz vardık. Hem evdeki arkadaşları hem sorumluları ile görüştük. Realist olmak gerekirse konunun hiçbir şekilde baba ve arkadaşları ile alakası yok. Artık nasıl bir zihniyetse, etrafındaki arkadaşları bu çerçevede onu yönlendirmeye çalışmış. Öncü olması için bazı telkinlerde bulunmuşlar. Telefon içinde bazı deliller mevcut… Bunların gelmesi ile alakalı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan yanıtlar bekliyoruz. Kendine ateist ve deist olarak tanımlayan şahıslar, ailelere karşı ayaklanma hususunda telkinleri olduğuna dair kanaatlerimiz var. Çocuğun gün, saat, tarih olmak üzere intihar edeceğini bilmesine rağmen, bazı şahıslar bunu gizleyip, bu çocuğun intihar etmesine göz yumduğu kanaatimiz ve hatta kati delilimiz var. Bunla alakalı başvurular yaptık."