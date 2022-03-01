Enerji zamları radyo yayıncılığını vurdu: Radyolar birer birer kapanıyor...

Pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle zor günler yaşayan yerel ve bölgesel radyolar, son elektrik zamlarıyla birlikte yayınlarını sürdüremez duruma geldi.

Radyocuların yaşadığı problemleri Meclis’e taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, iktidarı ve RTÜK’ü sorumlu davranmaya davet etti.

Kılınç, radyo kuruluşlarının sorunları ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

'Radyo yayıncılığı sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda'

Son elektrik zamları ile birlikte radyoların enerji giderlerinin karşılanamaz noktaya geldiğine dikkat çeken Kılınç, “Yerel ve bölgesel radyo yayıncılığı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki bir yerel radyonun 10 bin liralık stüdyo merkezi elektrik faturasının zamlardan sonra 24 bin liraya çıktığını anlatan Kılınç, verici merkeziyle birlikte İstanbul’daki bir yerel radyonun sadece enerji giderlerinin 50 bin lirayı aştığını aktardı.

'Elektrik faturası radyoların aylık gelirini aştı'

Kılınç, açıklamasında Anadolu’da 1 KWA’lık vericiyle yayın yapan yerel radyo kuruluşunun toplam elektrik giderinin bile 7 bin lirayı aştığını ifade ederek birçok yerel-bölgesel radyonun aylık elektrik faturasının aylık gelirini geçtiğini belirtti.

'Radyolar birer birer kapanıyor'

2018 yılında, RTÜK’te karasal yayın lisansı bulunan toplam radyo sayısı 1126 iken 2022’nin Şubat ayı itibariyle toplam radyo sayısının 858’e düştüğüne işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki aylarda yayın hayatına son vermek zorunda kalan radyo sayısının daha da artması beklenmektedir. Özellikle yerelde, halkın sesi, nefesi olması gereken radyolar yıllardır büyük emeklerle yarattıkları yayıncılık birikimleri, ekonomik krize kurban edilmekte, radyolarımız birer birer yayın hayatından çekilmektedir. Radyoların yayın hayatından çekilmesi sonucu binlerce radyo çalışanının da işsiz kalmışken çok sayıda yerel radyo ise sadece bir çalışan ile yayınlarına devam edebilmektedir."

'Durum çok acil'

“Radyocular feryat etmektedir” diyerek iktidara seslenen Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidarın esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarında yaptığı indirime, kullanım güçlerine bakıldığında radyo yayıncıları dahil edilmemiştir. Radyo yayıncıları desteklenmelidir. Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve RTÜK yönetimini göreve çağırıyorum. Durum, acildir."

'Zorunlu yayın spotları ücretli olmalı'

Öte yandan, radyocuların, zorunlu yayın spotlarının ücretli olması talebini de dile getiren Kılınç, "Buradan AKP ve MHP milletvekillerine sesleniyorum. Zorunlu yayın spotlarının ücretli olması ile ilgili kanun teklifimiz hazırdır. Radyo-televizyon yayıncılarımızın sorunları, talepleri ortada. Bu teklifi meclisten geçirmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Yeter ki yüzlerce radyo-televizyon yayıncısının, binlerce radyo-televizyon çalışanının sesine kulak verilsin" ifadelerini kullandı.

'Cezalarla ilgili iyileştirmeler yapılmalı'

Artık ödenemez durumdaki telif giderlerinin eser sahiplerini de koruyacak şekilde çözümü için Kültür Bakanlığı ve RTÜK’ün bütçe destekleriyle çalışma başlatılması çağrısı da yapan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok yerel bölgesel radyo, yaşadığı zorluklar nedeniyle sadece yayınlarını devam ettirebilme çabası içindedir. Ve çalışanlarının olmaması nedeniyle RTÜK’ün tebligatlarına zamanında cevap verememektedirler. RTÜK, bu sorunu çözmek için çaba göstermek yerine radyo kuruluşlarına, ödeyebileceklerinin çok üstünde idari para cezaları kesmektedir. Radyolar, yıllık toplam cirolarını aşan para cezaları ile karşı karşıyadır. Para cezalarını ödeyemediği için cezaevine giren radyocular bulunmaktadır. RTÜK yönetimini sorumluluğa davet ediyorum. Cezalarda orantılılık ilkesi mutlaka gözetilmelidir. Kesinleşen ve ödenemez durumdaki idari para cezaları gözden geçirilmeli, radyo kuruluşlarını, yayın faaliyetlerini yapamaz duruma getiren cezalar ile ilgili iyileştirmeler yapılmalıdır."