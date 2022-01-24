Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan fatura açıklaması: İhtiyaç varsa düzenleme yapılır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran’dan gelen doğalgazla ilgili kesintiye değinen Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakârlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık.

Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran’a gönderdik.

’Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın’ dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler.

Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hâl çaresini buluruz."

Kademeli elektrik açıklaması

"Kademeli elektrik, kademeli faturalandırmada temel amacımız özellikle dar gelirli ailelerin, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kademe oluşturmak.

Burada da sübvansiyon söz konusu. Ortalama 90-100 metrekarelik evde elektrikli cihazlarını çalıştırabilecekleri hesaplama yapıldı.

Türkiye genelinde hanelerde üretilen toplam elektrik miktarı ve konut sayısını karşılaştırdık. 140-150 kilowat saat çıktı. Biz de bunun üzerine 150 kilowat saati belirledik.

Çoğunlukla olumlu tepkiler var. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız burada ekstra bir desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız değil.

Bizim dar gelirli ailelere ne yapabiliriz konusu var. Düzensiz geliri olan, asgari ücretin altında olan hanelere verdiğimiz başka destekler de var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla.

Diyelim ki 150 kilowat saat tüketmiş, onu devlet vakıflar üzerinden karşılıyor. Benzer bir durumu doğalgazda da başlatacağız.

Bu yıl içerisinde verileri alacağız. Vatandaşımızın 150 kilowat saatin altında kalan tüketimleri ne kadar? Kaç hane altında kalmış, kaç hane bu verilerin üzerine çıkmış.

Hakikaten ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. İlk aydayız şimdi. Şubat’ta uygulamanın ilk etkilerini ve sonuçlarını almış olacağız. Zaman içerisinde ihtiyaç tabii ki güncellenebilir."