Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan elektrik kesintisi açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine dair açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, soruşturma neticesinde sorumlu şirkete gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay, Isparta'da yaşanan kar yağışı nedeniyle günlerce elektrik kesintisi yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Isparta'nın bazı mahalle ve ilçelerinde yeniden elektrik kesintileri meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız'' dedi.

Konuya dair yazılı açıklamada bulunan sorumlu elektrik firması CK Enerji Akdeniz Elektrik ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız"