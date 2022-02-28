Enerji tekeli Shell, Gazprom'la ortaklıktan çıkıyor

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol tekeli Shell, Rusya'nın Gazprom şirketiyle ortaklıktan çıkıyor.

Shell'den yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gerekçesiyle şirketin Gazprom ile yaptığı tüm ortak girişimlerdeki hisselerini satacağı belirtildi.

Sözkonusu hisselerin toplam değeri 3 milyar dolar.

Shell, bir Rus sıvılaştırılmış doğalgaz tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Sibirya'daki bir petrol sahası projesindeki yüzde 50 hissesini ve bir enerji ortak girişimini satacağını açıkladı.

Şirket ayrıca Kuzey Akım 2 boru hattındaki katılımına da son vereceğini duyurdu.

Shell CEO'su Ben van Beurden yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin "Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu" savunarak Ukrayna'daki can kayıpları nedeniyle şoke olduklarını söyledi.

İngiltere merkezli enerji şirketi BP de dün yaptığı açıklamada Rosneft'teki 25 milyon dolarlık hissesini satacağını duyurmuştu.