'BP'nin Rusya'dan çekilmesi 25 milyar dolara mâl olacak'

İngiliz firması BP'nin Rusya'daki devlete ait petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,5'lik hissesini satma kararını almasının ardından hisseleri yüzde 7 değer kaybetti.

Şirketin kararı Rusya'nın Ukrayna'ya dönük başlattığı askeri saldıryı takiben geldi.

Rosneft, BP'nin petrol ve gaz rezervlerinin yaklaşık yarısını ve üretiminin üçte birini sağlıyor. Reuters'ın haberine göre BP, iki şirket arasındaki otuz yıllık ortaklığı sona erdireceğini ve bu adımın 25 milyar dolar civarı masrafla sonuçlanacağını söyledi.

Rusya'da çoğu yerel personel olan yaklaşık 200 çalışanı bulunan BP, son hamlesinin kısa ve uzun vadeli finansal hedeflerini etkilemeyeceğini ve düşük karbonlu yakıtlara ve yenilenebilir enerjiye odaklanma hedefini değiştirmeyeceğini söyledi.

Açıklamaya göre Rosneft'teki hisselerini elden çıkardıktan sonra BP'nin artık hesaplarına dahil etmeyeceği 11 milyar dolarlık nakit dışı döviz masrafı alacak. BP ayrıca Rosneft'in "taşıma değeri" için 14 milyar dolara kadar bir nakit dışı maliyet beklediğini söyledi.