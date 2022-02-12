Enerji patronlarıyla yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileriyle iki toplantı yaptı.

Toplantının ardından Sabah gazetesinde yer alan habere göre, görüşmede elektrik faturalarının 'hafifletilmesi' konusunda neler yapılabileceğine dair konular ele alındı.

Toplantıda konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde durulduğu ifade edildi.

Bu iddialara karşın fatura soygununa karşı henüz somut bir adım atılmazken, soygun tüm hızıyla sürüyor.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Bakan Dönmez'in yanı sıra Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile EPDK, EÜAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ'ın yönetimleri katıldı. Özel sektörden ise aralarında ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Cemil Kazancı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın da aralarında olduğu patronlar katıldı.