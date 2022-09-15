Enerji kulisi: Türkiye Rusya'dan gaz indirimi aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Özbekistan'da yarın görüşecek. Görüşmede, öne çıkacak konu başlıklarında biri de enerji olacak.

Gazete Durum'dan İlknur Yağumli'nin haberine göre, Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatında indirim talep etmesi bekleniyordu. Enerji kulislerine göre Türkiye'nin, bir süredir Rusya ile doğalgazda fiyat revizyonu konusunda yürüttüğü görüşmeler sonuçlandı ve ilke düzeyinde anlaşma sağlandı.

TürkAkım ve Mavi Akım'da, fiyat formülünün yüzde 70 TTF, yüzde 30 Brent petrole bağlanması sonrasında Rusya'dan ithal edilen gazın bin metreküp fiyatı, eski fiyatına göre birkaç kat artmıştı. Uzmanlara göre fiyat, 1000-1500 dolara yükselmişti. Bu tutarın, tarafların karşılıklı anlaşması sonucunda 600-800 avro bandına dek indirilebileceği iddia edildi.