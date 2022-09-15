Putin: Pakistan'a boru hattıyla doğalgaz tedarik edebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde bugün başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Şerif bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya lideri, "Çok ilgi çekici ve kapsamlı projeler mevcut. Bunlardan biri, 'Pakistan Akımı' diye tabir edilen boru hattı. Sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için gereken altyapının inşa edilmesi konuşuluyor. Rusya'dan Pakistan'a boru hattıyla gaz tedarik edilmesi konuşuluyor. Bu mümkün, yani altyapının bir kısmı halihazırda kuruldu. Rusya, Kazakistan, Özbekistan'ı kapsıyor. Afganistan'la bu konuya çözüm bulmamız gerekiyor" dedi.

Afganistan'da siyasi istikrarla ilgili sorunların mevcut olduğunu kaydeden Putin, "Ancak Afgan halkıyla olan iyi ilişkilerimizi düşününce, Pakistan'ın bu ülkedeki durum üzerindeki nüfuzu sayesinde bu sorunun da çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, Pakistan'ın Rusya için Güneydoğu Asya ve genel itibarıyla Asya'da öncelikli partnerlerden biri olduğunu da kaydederek iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif seyrettiğini ve bundan memnun olduklarını ekledi.