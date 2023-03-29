Enerji Bakanı'ndan 'petrol davası' açıklaması: 1,4 milyar dolarlık ceza söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak hükümetinin uluslararası tahkime açtığı davada Türkiye’nin 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmedilmesine ilişkin, "Böyle bir ceza söz konusu değil" dedi.

TBMM'de gazetecilerin açılan davayla ilgili sorularını yanıtlayan Dönmez, "Kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı olarak bazı yaptırımlar söz konusu. Yaptırımlar tek taraflı değil. Irak tarafından iddia edilen beş konunun dördü reddedildi, biri kabul oldu. Bizim taleplerimiz vardı. Talep ettiğimiz altı konudan beşi kabul edildi, biri reddedildi. Buna dayalı olarak da hukukçular bu konuyu değerlendiriyor. Irak hükümetiyle aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma ve tahkimin vermiş olduğu bu rapor uluslararası hukuka göre. Biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu zaman gösterecek" dedi.

Dönmez, bir basın mensubunun, "Uluslararası tahkimde benzer enerji gerekçeli başka dosyamız var mı?" sorusuna, "Başka konularda başka davalar devam ediyor. Irak hükümetinin taraf olduğu başka hususlar da var" yanıtını verdi.

Fatih Dönmez, ayrıca İran doğalgazıyla ilgili Türkiye'nin taraf olduğu bir dava olmadığını açıkladı.

Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal edilmesiyle ilgili dava açmıştı.