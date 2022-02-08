Enerji Bakanı: Isparta'daki faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Yoğun kar yağışının ardından Isparta’da pek çok bölgede elektrikler kesilmiş, yurttaşlar günlerce elektrik kalmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'taki son durumla ilgili bilgi verdi.

Dönmez, "Kar yağışının olduğu 3 Şubat'ta 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı gerek afet şartlarına bağlı olarak, onlar da hasar, tespit ve ziyanla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.