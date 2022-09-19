Enerji Bakanı: Gazı rubleyle almamız maliyeti düşürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin gaz ithalatını Rusya’dan dolar yerine rubleyle yapmasının maliyetleri aşağı çekeceğini söyleyerek, “Alıcı ya da satıcı taraftan birisinin parası dolar veya avro değilse ister istemez kur farkı maliyeti oluşuyor. Bu farktan kurtulmuş olacağız” dedi.

Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Bakan, "Doğal gaz arz güvenliği konusun da tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız. Depolarımız dolmak üzere. Tuz Gölü dolu. Silivri de bu ayın sonuna kadar dolmuş olacak. Onu da gün gün takip ediyoruz. İki depo zaten yaklaşık 6 milyar metreküp gazı depolamış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı var. Vatandaşlarına daha az enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor." derken şöyle devam etti:

"Zaten fiyatlar anormal yükselmiş durumda. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık."

Akkuyu açıklaması

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatının hızlanacağını söyleyen Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Akkuyu NGS'ye ilişkin bir mutabakat sağlandı. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bakanlığımız, tarafları bir araya getirmek ve sıkıntıları aşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kısa zaman içinde çalışmalar kaldığı yerden hızlanarak devam edecek. Akkuyu NGS’de bizim için proje takvimi olmazsa olmazımızdır. 2023’te ilk ünitesini işletmeye almamız gerekiyor."

'Karadeniz'de ayın sonuna kadar ana boru hattı bitmiş olur'

Rusya'dan çekilen boru hatlarına da değinen Bakan, "Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bu ayın sonuna kadar ana boru hattı bitmiş olur. Üç boru döşenecek. Üçüncü hat sinyal hatlarının geçtiği kabloları taşıyacak. Hedef, üç hattı da yıl sonuna kadar bitirmek." dedi.

'100 liraya aldığımız gazı 20 liraya satıyoruz'

Doğal gazda konutlarda tüketimde yüzde 80’lik bir sübvansiyon uygulandığını söyleyen Bakan, "Büyük bir rakam. 100 liraya mal ettiğiniz, aldığınız bir ürünü 20 liraya satmaktan bahsediyoruz. Biz bütün arz güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim, piyasaları da takip ederim. Ne gazda ne elektrikte küresel manada böyle fiyat artışları hiç yaşanmadı." şeklinde konuştu.