Enerji Bakanı Dönmez: 4. sondaj gemimizi bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de çalışmalarını sürdüren Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine yeni bir sondaj gemisi daha eklenecek.

İHA'nın haberine göre Güney Kore'den yola çıkan geminin uzunluğunun 238, genişliğinin 42, kule yüksekliğinin 104 metre, sondaj derinliğinin ise 12 bin 200 metre olduğu öğrenildi. Çift kulesi olan geminin ağırlığı ise 68 bin groston. Dünyada sadece 5 tane bulunan 7'inci nesil sondaj gemisinin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olması planlanıyor.