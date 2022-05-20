Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 5 yerde koltuk sahibi çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın 5 farklı koltuğu olduğu ortaya çıktı.

Birçok farklı şirketin yönetim kurulunda yer alan Bayraktar hakkında CHP Zonguldak Milletvekili ve Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, "Bu beyefendi Süpermen olsa, Batman olsa 5 görevi birden yapamaz" dedi.

Yavuzyılmaz’ın verdiği bilgilere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olan Bayraktar; TPAO Yönetim Kurulu üyesi, KARDEMİR ve KARDÖKMAK’ın da Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda EPİAŞ’ın da yönetim kurulu üyesi.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Alparslan Bayraktar'ın ilk görevi Bakan yardımcılığı, kendisi aynı zamanda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi. Bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine bu görevinden ayrılıyor. Çünkü Bakan Yardımcısı olarak TPAO Genel Müdürü'nün amiri ama TPAO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, genel müdür onun amiri oluyor. TPAO Genel Müdürü'ne sordum, ‘Süreç işliyor' dedi ama Bayraktar'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığına ilişkin bir kararname henüz yayınlanmadı."