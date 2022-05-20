Berat Albayrak dönüyor iddiası...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifası sonrası sırra kadem basmıştı. 61saat.com'da yer alan kulis haberine göre, Berat Albayrak'ın Trabzon'dan siyasete döneceği iddia edildi.
'Trabzon'dan aday olacak'
AKP'li isimler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan milletvekili olmak için çalışmalara başladığını söyledi. Öte yandan haberde, "Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak’ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var." ifadeleri kullanıldı.
İşte, dikkat çeken haberde yer alan o ifadeler: