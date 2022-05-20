Ümit Özdağ bu kez Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören’de halka açık ücretsiz konser düzenledi. Sanatçı Apolas Lermi’nin konser verecek olmasına başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan tepki geldi.

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İmamoğlu, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra ‘Atatürk ile konuşmak isterdim’ diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan benzer bir durum Trabzonspor kutlamalarında da yaşanmıştı. Trabzonspor, kentte yapılacak şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde sahneye Yunan müzisyen Matthaios Tsahouridis’in de çıkacağını duyuran bir afiş paylaşmıştı. Matthaios Tsahouridis Ümit Özdağ’ın hedef göstermesinden sonra sahneye çıkamamıştı.



