Endonezya'da zamları protesto eden işçiler meclis binasını sardı

Endonezya'da işçiler ve öğrenciler, hükümetin sübvansiyonlu akaryakıt fiyatını artırma kararını protesto ederek, başkent Cakarta'daki Halk Temsilcileri Konseyi'nin kapılarına dayandı.

Halk Temsilcileri Konseyi, Endonezya'nın Halk Danışma Meclisi olarak da bilinen iki meclisli parlamentosundaki seçilmiş temsilcilerin bulunduğu kanat. Reuters'e göre, benzin fiyatı litre başına 51 sentten 67 sente, dizelin fiyatı ise 35 sentten 46 sente çıkarıldı. Akaryakıt böylelikle bir yılda neredeyse yüzde 32 zamlanmış oldu.

Öğrenciler ve işçi sendikaları tarafından yönetilen büyük gösteriler, zamların ilan edildiği hafta sonundan bu yana Cakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Aceh ve Yogyakarta başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerini sarsıyor.

Jakarta'da işçilerin kırmızı veya turuncu bandanalar taktığı görüldü.

İşçiler zam kararlarının geri çekilmesini ve asgari ücretin artırılmasını talep ediyor.

İşçiler meclis binasının kapılarına dayandı

Daha önce açıklama yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, enerji sübvansiyonlarının bu yıl başlangıçta planlanandan üç kat fazla olan 34 milyar dolara yükselmesi göz önüne alındığında, yakıt fiyatlarını artırmanın "son seçenek" olduğunu söylemişti.

Hükümet ayrıca, artan hayat pahalığını dengelemek için sosyal yardımı da artırdığını duyurmuştu.