Endonezya'da bedava içki kampanyası yapan bar çalışanları 'dine hakaretten' tutuklandı

Endonezya'da faaliyet gösteren Holywings adlı bar zincirinin sosyal medya üzerinden ilan ettiği kampanyanın ardınan, kurumun yaratıcı yönetmeni ve reklam ekibi tutuklandı. Söz konusu kampanya Muhammed adlı erkeklere ve Meryem adlı kadınlara kimlik kartlarını göstermeleri halinde her Perşembe bir şişe ücretsiz cin verilmesini kapsıyordu.

Söz konusu kampanyayla "dine hakaret ettikleri" gerekçesiyle 6 kişi tutuklandı.

Kampanyanın sosyal medyada paylaşılmasını takiben şeriatçı örgütler polise şikâyette bulunurken, bazı şeriatçılarsa bar zincirinin yerlerine baskın yapmakla tehdit etti.

Cuma günü Güney Jakarta polis şefi Budhi Herdi Susianto, altı şüpheli şirket çalışanını yakaladıklarını açıkladı. Polis, çalışanların İslama hakaret ve dini nefreti yaymak da dahil olmak üzere birden fazla suçla suçlandığını ve suçlu bulunurlarsa 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Öte yandan bar zinciri Holywings çalışanlarını korumak yerine bir özür yayınladı ve yönetimin promosyondan habersiz olduğunu iddia etti.