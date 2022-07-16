Endonezya'da silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesine bağlı Nduga'da silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Papua Polis Sözcüsü Ahmed Mustafa Kamal, Endonezya hükümetinin "silahlı bir suç örgütü" olarak adlandırdığı grubun 4 noktada ayrı ayrı saldırılar düzenlediğini açıkladı.. Kamal, saldırılardan birinde sivilleri taşıyan kamyona saldırdığını açıkladı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Papua'da silahlı gruplar, Endonezya'dan ayrılarak bağımsız bir ülke kurulması için çatışmalara devam ediyor.