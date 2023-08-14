Endonezya'da ev işçileri Meclis önünde açlık grevine başladı

Endonezya'da meclisin ev hizmetlerinde çalışanları korumaya yönelik yasa tasarısını ertelemesinin ardından sektörde çalışanlar açlık grevine başladı.

Ev hizmetlerinde çalışanların yaşadığı ayrımcılık, kötüye kullanılma, aşağılanma gibi zorluklara dikkati çekmek isteyen 40 civarı Ev İşi Çalışanları Birliği üyesi, Cakarta'da meclis yerleşkesi önünde açlık grevi yapıyor.

Ulusal Ev Hizmetlerinde Çalışanları Müdafaa Ağı adına konuşan Lita Anggraini, yasa meclisten geçene değin başkent Cakarta ve Endonezya'nın diğer büyük kentlerinde eş zamanlı açlık grevlerini sabahtan akşama sürdüreceklerini belirtti.

Anggraini, "Meclis üyelerini, ev hizmetlerinde çalışanları koruma yasasını acilen onaylamaya çağırıyoruz. Yasanın onayı geciktikçe daha çok kişi şiddete ve ayrımcılığa maruz kalacak" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının oylanması 2004'ten beri erteleniyor

Kadın Güçlendirme ve Çocuk Esirgeme Bakanı Bintang Puspayoga, ev hizmetleri tanımını 18 yaş ile sınırlayacak yasa tasarısının ev işi çalışanlarının taleplerine göre geliştirildiğini ve işverenler ile iş bulma kurumlarını ilgilendiren maddeler içerdiğini kaydetti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ocakta yasa tasarısının müzakere sürecinin hızlandırılması için Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın koordineli çalışması talimatını vererek ülkedeki ev işi çalışanına daha iyi şartlar sağlayacağını taahhüt etmişti.

Widodo, "(Yasa tasarısı) umarım kısa sürede kanunlaşır ve çalışanlarına, işverenlere ve iş bulma kurumlarına daha iyi bir koruma sağlar." açıklamasını yapmıştı.

Yasa tasarısı, ilk defa 2004'te meclise sunulmasının ardından yasama oylaması acil olmadığı sebebiyle defalarca ertelenmiş ve 2020'de "idari nedenler" gerekçe gösterilerek meclis başkanlığı tarafından oylama talebi reddedilmişti.

Endonezya en kalabalık ev işçisi nüfusuna sahip

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ev hizmetleri çalışanını, bir iş tanımı veya iş kaydı olmaksızın ev temizliği, yemek pişirme, çamaşır, ütü, hanedeki çocuk, yaşlı ve hasta bakımı, bahçe işleri, aile üyelerinin şoförlüğü, ev hayvanlarının bakımı gibi görevleri üstlenen kişi olarak tanımlıyor.

ILO, dünya çapındaki 67 milyon ev hizmetleri çalışanının yüzde 80'inin kadın olduğunu belirterek, sosyal güvencesi olmayan ev işi çalışanlarının ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı korumasız konumda bulunduğunu vurguluyor.

ILO ile Endonezya Üniversitesi'nin 2015 anketine göre, Endonezya 4,2 milyon ile dünyadaki en kalabalık ev hizmetleri çalışanı nüfusuna sahip. Endonezya'yı 3,8 milyon ile Hindistan ve 2,6 milyon ile Filipinler takip ediyor. (AA)