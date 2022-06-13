ENAG'ın kurucusuna bu sefer de çalıştığı üniversite soruşturma açtı

Enflasyon Araştırmaları Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi yönetimince, "izinsiz röportaj verdiği ve kurumun bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı kullandığı" iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmayla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuşan Prof. Dr. Ulusoy, "Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine ‘Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil’ dedim. Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini üniversite yönetimine ilettim. Ancak onlar üç kez soruşturma açmayı denediler. Her yönüyle mesnetsiz bu soruşturmayı sonunda açtılar" dedi.

'Ankara'nın baskısı olduğu kanaatindeyim'

Üniversitenin gönderdiği soruşturma kağıdındaki ifadeleri, ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benzeten Ulusoy, "Hukuk Fakültesi Dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. Üç hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar. Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler var. Bana gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dil, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benziyor. Yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak gibi hükümler var. Ankara’nın baskısı olduğu kanaatindeyim” dedi.

ENAG, Mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 73,5 olduğunu açıklamıştı.