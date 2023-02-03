Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre enflasyon (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121,62 olarak gerçekleşti.
E-TÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,26 yükseldi.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 121,62
ENAG’a göre Ocak’ta enflasyon yüzde 121,62 olarak gerçekleşti.
Haber Merkezi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre enflasyon (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121,62 olarak gerçekleşti.
E-TÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,26 yükseldi.