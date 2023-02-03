ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 121,62

ENAG’a göre Ocak’ta enflasyon yüzde 121,62 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre enflasyon (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121,62 olarak gerçekleşti.

E-TÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,26 yükseldi.

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