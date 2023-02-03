AYM'de seçim sonucunu belirleyen tarikat belli oldu: HDP davasına etkisi ne olacak?

Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) kritik başkanlık seçimlerini 15 üyenin 8 oyunu alan Zühtü Arslan'ın kazandı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği belirtilen İrfan Fidan ise kaybetti. Sürpriz olarak nitelendirilen seçim sonuçlarına ilişkin AYM üyelerinin doğrudan siyasi iradenin işaret ettiği adaya karşı "mahkemenin bağımsız duruşunu ve kıdemin önemini" korumak amacıyla Arslan'ı desteklediği iddia edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, seçim sonucunun HDP kapatma davasının esasını ise etkilemeyeceği belirtiliyor. Kulislerde, kapatma kararı yerine siyasi yasak veya Hazine yardımının kesilmesi gibi ara formüllerin konuşulmaya başlandığı ifade ediliyor.

AYM'deki bu seçim sonuçları ne anlama geliyor?

Alican Uludağ'ın yüksek mahkeme kulislerinden aldığı bilgiye göre, doğrudan Erdoğan'ın işaret etmesine karşın İrfan Fidan'ın seçilmemesi sürpriz oldu. Kulislerde Fidan'ın adaylığı doğrudan Erdoğan tarafından işaret edildiği iddia edilmişti.

Ancak AYM üyeleri, İstanbul Başsavcısıyken tartışmalı davalara bakan ve mahkemenin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan'ın adaylığına soğuk bakıyordu. Bazı üyeler, aday olmak istemeyen Zühtü Arslan'ı ikna etmiş ve aday olmasını sağlamıştı.

AYM kaynakları, Erdoğan'ın işaret etmesine karşın Fidan'ın seçilememesini, yüksek mahkemenin "bağımsız duruşunu" koruma refleksi olarak değerlendirdi. Zühtü Arslan'a oy veren bazı üyelerin Fidan gibi kıdemsiz bir üyenin tepeden işaret edilmesinden rahatsızlık duyduğu, kıdemli üyelerin bu konuda yok sayılmasının sonucu etkilediği belirtildi. Kaynaklar, İrfan Fidan'ın yerine başka bir üyenin işaret edilmesi halinde, sonucun farklı olabileceğine işaret etti.

Bu arada İrfan Fidan'ın başkan seçilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) AYM'ye bakışını olumsuz etkileyeceği endişesinin de seçimlerde belirleyici olduğu ifade edildi.

Seçim sonuçlarını Hakyol grubu belirledi

Öte yandan seçim sonucuna etki eden bir diğer faktörün ise AYM'deki İskenderpaşa Cemaati'ne bağlı olan Hakyol grubu ile Milli Görüş Vakfı'na (MGV) yakın üyelerin tavrının olduğu öğrenildi.

Bu grupların, yargıda rakip olarak görülen İstanbul Grubu'na yakın olan İrfan Fidan'ı istemediğine ve açık tavır gösterdiğine işaret ediliyor. Ancak bunun seçimlerdeki belirleyiciliğinin İrfan Fidan'ın kıdemsiz olmasından sonra geldiği dile getirildi.

Seçim sonuçları HDP davasını nasıl etkiler?

Sekiz üyenin oyuyla Zühtü Arslan'ın yeniden başkan seçilmesinin HDP kapatma davasını etkileyip etkilemeyeceğini de merak ediliyor.

AYM kulislerinde, seçimlerin doğrudan HDP kapatma davasının sonucunu etkilemeyeceği görüşü hâkim.

Başkanlık seçimlerindeki dengeler ile kapatma davasındaki dinamiklerin ayrı olduğuna işaret eden kaynaklar, kapatma davasının Zühtü Arslan'ın başkanlığıyla birlikte olağan akışında ilerleyeceği belirtiliyor. Ancak İrfan Fidan'ın başkan seçilmesi durumunda yalnızca usulü işlemlerin değişeceği; üyelerin iradesini değiştirecek, esasa yani sonuca etki edecek yeni bir durumun olmayacağını kaydedildi.

HDP kapatma davasındaki ara formüller ne?

Kaynaklar, HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı konusunda şimdiden bir sonuca varmanın erken olduğunu dile getiriyor. Kulislerde, kapatma davasında ara formüller de konuşulmaya konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi'nde şu an arasında Zühtü Arslan'ın bulunduğu 5 üye muhalif duruş sergilerken 10 üye ise çoğunlukla birlikte hareket ediyor.

Ancak HDP'nin hesaplarına bloke kararının 8 oyla çıkması, Zühtü Arslan'ın yine 8 oyla başkan seçilmesi, kapatma için 10 oya ulaşılamayacağı ihtimalini de gündeme getirdi. Bu konuda kapatma yerine HDP'lilere siyasi yasak kararı veya parti yardımından yoksun bırakma gibi ara formüllerin de çıkabileceği belirtiliyor.

Siyasi kulislerde nasıl yankılandı?

Anayasa Mahkemesi'ndeki seçim süreci siyasi kulislerde de yakından takip edildi. Haberde muhalefet kulislerinden edinildiği belirtilen bilgilere göre adaylardan İrfan Fidan'ın seçilmesinin zor olacağı yorumları yapılıyordu ve buna neden olarak da Fidan'ın çok sayıdaki tartışmalı kararı gösteriliyordu.

AYM'nin diğer üyelerinin bu kadar tartışmalı ve muhalefetin tepkisi çeken bir ismi başkan olarak seçmek istemeyeceği değerlendirmesini yapan muhalefet partileri "AYM üyeleri, seçimde iktidarın değişmesi durumunda kurumun başında geçmişte çok sayıda muhalefet milletvekilini cezaevine göndermiş, davaları AİHM'den dönmüş bir ismin olmasını ve tüm şimşeklerin kendilerine yönelmesini arzu etmeyeceklerdir" yorumunu yapıyor. Bu nedenle daha uzlaşmacı ve seçimde iktidarın değişmesi durumunda her kesimle iletişim kurabilen Zühtü Arslan'ın yüksek mahkeme için daha iyi bir seçim olduğuna işaret ediliyor.