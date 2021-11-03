En yaşlı Sovyet II. Dünya Savaşı gazisi yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği'nin Büyük Anayurt Savaşı'nın en yaşlı gazisi Kuzey Osetyalı Timofey Marzoev 105 yaşında yaşamını yitirdi.

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Kuzey Osetya'da, Büyük Anayurt Savaşı'nın en yaşlı gazisi Timofey Marzoev 105 yaşında öldü. Olay Kuzey Osetya Cumhurbaşkanı Sergey Mamilo tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Marzoev, Kafkasya'nın kurtuluşuna katıldı, Ukrayna'da, Moldova'da, Romanya'da, Bulgaristan'da ve Yugoslavya'da faşist işgalcilere karşı savaştı.

Zafer kazanıldığındaysa kendisi Avusturya'daydı.

II. Vatanseverlik Savaşı Nişanı'nın yanı sıra “Kafkasya'nın savunması için”, “Almanya'ya karşı zafer için” ve “1941-1945 Büyük Anayurt Savaşı'ndaki yiğit çalışma için” madalyalara layık görülmüştü.

[DOSYA]

Faşizme Karşı Zafer'in 76. yılı

9 Mayıs günü tarihe faşizmin ezildiği, dünyanın Nazi Almanyası'nın emperyalist saldırganlığından kurtulduğu gün olarak geçmişti. Bu güne atıfla soL okurları için bir Zafer Günü dosyası hazırladık.