En düşük sigara fiyatı 33 lira olacak

Enflasyon oranı görece düşükken otomatik olarak ÜFE artışına bağlanan sigara ve alkollü içkilerdeki ÖTV bu yıl rekor kıran enflasyon nedeniyle fiyatları bir hayli yukarı çekecek gibi görünüyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, ÖTV, 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artırılıyor. Ayrıca özellikle sigarada her 1 kuruşluk artış bu vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıdığı için sigarada önemli bir fiyat artışını beraberinde getiriyor. Şimdi yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 25 olması bekleniyor. Eğer yılın ilk yarısında olduğu gibi otomatik artış yapılırsa, en ucuz sigara fiyatının 33 TL seviyesine çıkması bekleniyor.



