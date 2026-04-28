En düşük oyu almasına rağmen Erdoğan onu seçmişti: AYM'nin yeni üyesi Şaban Kazdal yemin etti

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 64’üncü kuruluş yıl dönümü ve yeni üye ant içme töreni yapıldı.

Törende konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, hukukun önemini dini referanslarla şöyle anlattı:

Salt güç politikasıyla, bencil çıkarlarla kalıcı güvenlik ve barış sağlanamaz. Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet ne kadar güçlü olursa olsun uzun ömürlü ve kalıcı olamaz. Adil olmazsan, hak ile olmazsan, dünyada ne kadar güçlü olursan ol, gücün ne kadar büyük olursa olsun nihayetinde Cenabıallah'ın yanında bir sinek kadar bile olamazsın. Ancak gerçek hak ile olursan, adalet üzere olursan bir gün dünyadaki en süper güç bile senin yanında sinek kadar olur.

Başkan Özkaya’nın konuşmasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üyeliğe seçilen Şaban Kazdal kürsüye çıktı. Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliği için hazırlanan yemini ederek kisvesini giydi.

Anayasa Mahkemesinde Hasan Tahsin Gökcan’ın emekliye ayrılmasıyla boşalan üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda seçim yapılmıştı. 317 üyenin katıldığı oylama sonucunda Mustafa Karayıldız 48 oy, Oğuz Dik 45 oy, Şaban Kazdal ise 44 oy almıştı. Belirlenen bu üç isim Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu isimler arasından en az oyu alan Şaban Kazdal’ı AYM üyesi olarak atamıştı.

Kazdal, bu görevde 12 yıl boyunca bulunacak.

Bu atama ile birlikte 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan üye sayısı 11’e yükseldi. Mahkemenin mevcut yapısında Abdullah Gül döneminde seçilen tek isim olarak Engin Yıldırım bulunuyor.