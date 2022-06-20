'En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı' talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu.

AA'nın haberine göre, emekli maaşlarının son düzenlemelerin ardından düşük kaldığı belirten Ergün, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makasın arttığını, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için zam yapılması ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kazım Ergün, 1,5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, bu maaşı alan emeklilerin toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu belirtti. Ergün, "En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" dedi.