'En düşük emekli maaşı artacak' dedi, yeni ölçüyü açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için açıklanacak kanun tasarısı beklenirken, hem bu başlıkta hem de yeni asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.
Takvim'in Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu gündemlere ilişkin tablonun şekillendiğini öne sürdü.
EYT'de sayı belli oldu
Erdem'in iddialarından satır başları şu şekilde:
- İlk etapta 1,5 milyon kişi emekli olacak.
- Demek ki 1.5 milyon kiş bizim öteden beri söylediğimiz prim ve yıl şartını tamamlayan kişiler bunlar.
- Kalanlar prime göre kademeli olarak emekli edilecek.
- Yani primini tamamlamak gerekiyor.
Emekliye asgari ücret
- En düşük emekli maaşı artacak.
- Asgari ücret burada ölçü olacak.
- 3600 ek gösterge farkı maaşlara eklenecek.
- Hazırlık ve hesaplamalar başladı.
Sözleşmeli kadrosu genişliyor
- Sözleşmeliye kadroda sona gelindi.
- Kadro çalışmasına çağrı merkezleri de katılıyor.
- Toplam sayı 600 bini bulacak.
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