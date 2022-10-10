AKP'li Kurtulmuş'tan 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda soruları yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili düzenleme için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş "Bu yıl sonu itibarıyla bu konuda açıklama yapılır. Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin gündeminde olmayan hiçbir şey yoktur. Bakanlığımız vakti zamanı gelince EYT konusunda açıklamasını yapacaktır" dedi.

Asgari ücrete ilişkin ise Kurtulmuş "Memur ve işçi emeklilerin aldıkları maaşlarda ciddi iyileştirmeler sağlanacak. Asgari ücrete gelecek zam enflasyonun üzerinde olması lazım ki vatandaş mağdur olmasın" diye konuştu.

CHP'nin sunduğu türbanla ilgili yasa teklifine ilişkin "Bu iyi bir adım ama sonuçta hazırlanan yasanın metnine baktığınız, ileride olabilecek durumlar karşısında bir yasakçı" diyen Kurtulmuş "CHP gerçekten Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme konusunda samimiyse, önce CHP'nin özür dileme borcu var" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın TÜGVA'cı gençler için "muhafazakar devrimciler" demesinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş "Biz politik muhafazakar değiliz. Politik muhafazakar olan bir partinin bu kadar reformu gerçekleştirmesi mümkün olur muydu? Reformcu, devrimci bir siyasi hareketiz" dedi.

Altılı masaya dair ise Kurtulmuş "Bu masaya HDP destek vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı şansı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca siyasetin "nezih ve fikri alanda güçlü şekilde" yapılmasından yana olduklarını iddia etti.