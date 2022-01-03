'En düşük emekli aylığı 5 bin 200 lira olmalı'

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 20,65 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 23,65 zam alacak.

Zam oranına ilişkin TÜM Emekliler Sendikası’ndan “Emekliler Açlığa, Sefalete Mahkûm Değildirler!” başlığıyla açıklama yapıldı. “Her yıl yinelenen yüzdelik zam oyunu, 2022’de tekrar emeklilerin önüne getiriliyor. Verilecek olan yüzde 5’lik zam ve üstüne eklenecek olan enflasyon farkı kandırmaca olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘Emeklilerin gerçek aylığı açlık sınırının bile altına indi'

Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere bütün mal ve hizmetlerin fahiş zamlara maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “Emeklilere yapılacak olan ocak ayı zammını daha ocak ayı gelmeden tüketti” denilerek, Türk lirasının yaşadığı değer kaybı, şehir içi ulaşıma, elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar karşısında mevcut emekli maaşının da eridiği belirtildi ve şu ifadeler ver verildi:

“Maaşlarımızı ister dolar ya da avro ile, ister ekmek, et, elektrik, ulaşım, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlar üzerinden değerlendirelim, emeklilerin gerçek aylıklarının artık açlık sınırının bile altına indiği açıkça görülmektedir. Aylık bağlama oranlarını sürekli düşürerek aylıklarımızın açlık sınırının bile altına düşürüldüğü bu sistemde yapılması gereken göstermelik, yüzdelik artışlar ile doğru ve inandırıcı olmayan enflasyon rakamlarının eklenmesi değil, en önce hak kayıplarımızın giderilmesidir.”

‘Zamlar geri alınmalı, en düşük emekli aylığı 5200 olmalı'

TÜM Emekliler Sendikası’nın emekli maaşlarına ilişkin talepleri ise şu şekilde sıralandı;

Aylık bağlama oranları yükseltilmelidir: Aylık bağlama oranlarında 2000 ve 2008 yıllarında emekliler aleyhine önemli değişiklik yapılarak aylık bağlama oranları kademeli olarak yüzde 20’ye kadar düşmüştür. Aylık bağlama oranları tekrar 2000 yılı öncesine çekilmelidir.

En düşük emekli aylığı 5 bin 200 TL olmalıdır: Açlık sınırının 3bin 100 TL olduğu bir ülkede, 8 milyon emekli 2 bin TL ve 2 bin TL’nin altında emekli aylığı almaktadır. Bu nedenle ortalama emekli aylığı yoksulluk sınırının altında olmamalıdır.

Yılda 4 sefer aylık tutarında ikramiye verilmelidir: Bugün için yılda iki sefer dini bayramlar öncesinde verilen sözde ikramiyeler bayram harçlığına dönüşmüş durumdadır. Harçlık niteliğinden çıkarılarak emeklilerin refah düzeyine katkıda bulunacak şekilde düzenlenerek yılda 4 sefer aylık tutarında verilmelidir.

Doğalgaz, elektrik ve şehir içi ulaşıma yapılan son zamlar geri alınmalıdır: Doğalgaz, elektrik ve şehir içi ulaşım bedellerinin emekli aylıkları içindeki payı dünya ortalamasının çok üstündedir. Bu durumda bile insafsız ve akıl dışı oranda yapılan son zamlardan sonra bu ihtiyaçlarımızı karşılamak nerdeyse hayal olmaktadır. Bir an önce bu zamlar geri alınmalıdır.

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