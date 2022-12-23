En büyük 3 şehrin son anket sonuçları: İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. ORC Araştırma bu kez 6 ilin ardından bu kez de 3 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette; İstanbul, İzmir, Ankara seçmenin tercihleri soruldu.

ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı üç ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları ittifaklar arasındaki tüm planları değiştirecek nitelikte. İYİP'in üç büyük ilde yaptığı çıkış gözlerden kaçmadı. AKP'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp dikkat çekti.

Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

İşte son anket sonuçları...

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla,

İstanbul ilinde; AKP'nin 10,4 oy kaybettiği, İYİP'in ise 8,1 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Ankara ilinde; AKP'nin 9,9 oy kaybettiği, İYİP'in ise 8,0 puan oylarını arttırdığı gözüküyor. CHP'nin oyunun ise 0,9 arttığı görülüyor.

İzmir ilinde; AKP'nin 8,3 oy kaybettiği, İYİP'in 6,5 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.