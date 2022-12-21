İç Anadolu anket sonuçları: Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale... 

ORC Araştırma 6 ilde yapılan son seçim anketini yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu.

Ankete katılanlara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı altı ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları şöyle:

15-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla,

Eskişehir ilinde; AKP'nin 8,2 Puan MHP'nin 4,8 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİP'in ise 7,2 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Sivas ilinde; AKP'nin 8,3 Puan MHP'nin 8,7 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİP'in ise 5,7 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Kırşehir ilinde; AKP'nin 8,3 Puan MHP'nin 6,7 Puan oy kaybettiği CHP'nin 3,6 Puan İYİP'in ise 6,7 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Kayseri ilinde; AKP'nin 8,9 Puan MHP'nin 7,7 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,8 Puan İYİP'in ise 6,5 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Yozgat ilinde; AKP'nin 8,9 Puan MHP'nin 10,4 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,5 Puan İYİP'in ise 7,7 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.

Kırıkkale ilinde; AKP'nin 8,1 Puan MHP'nin 9,1 Puan oy kaybettiği CHP'nin 3,4 Puan İYİP'in ise 6,5 puan oylarını arttırdığı gözüküyor.