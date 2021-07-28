Koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti" dedi.

2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 24 milyon 800 bini geride bırakmış durumda.