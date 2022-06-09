'En az 5 bakan değişecek' iddiası

Halk TV yazarı Can Coşkun, bugünkü yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin kulisine değindi.

Eski bir AKP'li vekil ile yaptığı konuşmaya ait kulis bilgisini köşesine taşıyan Coşkun'un aktardığına göre, eski vekil, Erdoğan ve Bahçeli'nin "seçim kabinesi kurmakta hemfikir olduğunu" söyledi.

Coşkun'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önümüzdeki aylarda Gelecek Partisi'ne katılması neredeyse kesin olmakla birlikte halen AKP'de siyaset yapan eski milletvekili şöyle dedi:

'Sayın Erdoğan kafasında yeni kabineyi kurdu. Millet İttifakı'na adayı açıklatıp, değişmiş kabinesiyle seçim ilanı yapmak isteyecek. Bahçeli'ye yaptığı son ziyaret, harekattan ziyade kabine sohbetiydi. İki lider seçim kabinesi kurmakta hemfikir. Sönük bulunan kabinede sonbahar gelmeden en az üç değişiklik olacak'.

Yine aynı isme göre seçim kabinesi, söylem olarak da böyle tanıtılacak. Ayrıca kendisi seçime kadar toplamda en az 5 bakanın değişeceğini söylüyor. Koltuk detayı ise vermiyor."