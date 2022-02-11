'En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor' iddiası: Fahrettin Altun da topun ağzında

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede revizyon sinyali vermesi sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık'tan sosyal medya üzerinden bir paylaşım geldi.

Işık, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor" dedi.

Işık'ın "en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor" sözleriyle adı son dönemde görevden alma iddialarıyla gündeme gelen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u işaret ettiği belirtiliyor.