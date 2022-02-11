15 yaşındaki Yağmur'u öldüren polisler serbest bırakıldı!

Bakırköy’de D-100 karayolunda polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı öne sürülen araca yönelik açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bakırköy'de önceki gün akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur' ihtarında bulunmuş, iddiaya göre aracın durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya ise gözaltına alınmıştı.

15 yaşındaki Yağmur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru ise açığa alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru ile sürücü Serhat Kaya dün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İki polis memuru adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)