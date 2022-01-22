Emre Özpeynirci: Tüm otomotiv fabrikalarında, doğalgaz kaynaklı elektrik kesintileri ve tedarik sorunları nedeniyle üretim duracak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurdu. Kararın ardından, gazeteci Özpeynirci, "Durum çok kötü. Türkiye’deki tüm otomotiv fabrikaları bu hafta içerisinde açıklanan doğalgaz kaynaklı elektrik kesintileri ve devam eden tedarik problemleri nedeniyle üretimlerine ara vereceklermiş" açıklamasını yaptı.

Özpeynirci, Twitter'dan yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

"Tedarik sanayi de ana sanayi ile eş zamanlı blok şekilde durabilir. Otomotiv ana ve yan sanayi eş zamanlı üretim duruşu için çalışıyor şu anda. Her şey çok karışık. Şehirler bazında üretim duruşlarında farklı tarihler ve uygulamalar var. Ama herkesin eş zamanlı durması daha mantıklı görünüyor."

OBS'lere yazı gönderildi: Pazartesi kesinti başlıyor

Özpeynirci, ayrıca tüm organize sanayi bölgelerine gönderilen yazıyı "Hepsi duracak, resmi karar bu yönde. Tek görüşülen eş zamanlı olması yönünde" notuyla paylaştı.

Özpeynirci'nin OBS'lere gönderildiğini söylediği yazıda, 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lere elektrik kısıntısı uygulanması yapılacağı belirtiliyor.

Yazıda ayrıca "kesinti olduğunda aydınlatma ve güvenlik hizmetleri için hatta enerji olacağı" belirtilirken, "bu elektriğin üretim amaçlı kullanılması durumunda hattın enerjisinin kesileceği ve kesinti süresi boyunca tekrar elektrik verilmeyeceği" ifade ediliyor.