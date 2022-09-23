Emre Olur'un sorgusunda 'Doğu Perinçek ve 2 tanınmış gazeteci' detayı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, ülkücü mafya Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur’un sorgusundaki Doğu Perinçek ve 10 gazeteci detayını aktardı.

“Emre Olur'a yalnız Sedat Peker'in çevresinde olduğu düşünülen isimler değil, gazeteciler de soruluyor. Ama Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le ilgili de sorular yöneltildiğini öğrendim” diyen Öztürk, “Doğu Perinçek isimli şahsı tanıyor musunuz? Tanıyorsanız nerede, ne zaman, nasıl, kimin aracılığıyla tanıştınız? Aranızda ticari ilişki, alacak-verecek, husumet var mı?” sorularının yöneltildiğini aktardı.

Öztürk’ün aktardığına göre, Emre Olur'un cevabı ise şöyle oldu:

Doğu Perinçek isimli şahsı şahsen tanımam, sosyal medyadan tanırım. Birebir görüşmüşlüğüm yoktur. Ne telefonla ne de yüz yüze görüşmedim. Husumetim, ticari alışverişim yoktur. Twitter de kurulan sesli sohbet odasına dinleyici olarak katıldım. Doğu Perinçek sohbet esnasında ‘Sedat Peker'e ve Sedat Peker'i sevenler FETÖ'cü' deyince, ben de Doğu Perinçek'e sert bir dille, Sedat Peker'in ve sevenlerinin FETÖ'cü olmadığını, ‘Bu iddianı kanıtlayamazsan namertsiniz' dedim. Yaşadığım bu idi.

'Kimler sizinle irtibata geçti?'

Olur’un kendisine yöneltilen, “Sedat Peker suç örgütü ile ilgili dijital platformda ve sosyal medyada yaptığınız ve tarafınıza okunan paylaşımlardan ötürü kimler sizinle irtibata geçti?” sorusuna yanıtı da şöyle oldu:

“– İsmail Saymaz: Beni telefonla arayarak Sedat Peker ve video konusunda bilgi almak istedi. Bende bir defa aramışımdır.

– Ali Tarakçı: Beni bir defa arayarak Sedat Peker ile alakalı bir haber olup olmadığını sormuştu. Yüz yüze görüşmedim.

– Seher Yaşayacak: İnternet gazetecisi olarak biliyorum. 3 4 defa twitterdan Sedat Peker konusunda haber olup olmadığını, video çekip çekmediği sordu. Bende yakın tarihte açıklama olacağını söyledim.

– Gökhan Özbek: Bir defa bana ‘Sedat Peker tweet atacak mı?' diye sormuştu. Ancak cevap vermedim

– Ahmet Şık: Beni bir defa aramıştı. Sedat Peker ile görüşmek istediğini söyledi. Böyle bir imkanımın olmadığını söyledim. Bu şahıs muhtemelen gazeteci Erk Acerer üzerinden bağlantı kurdu.

– Barış Pehlivan: Sedat Peker'in bir ara gözaltına alındığı haberleri üzerine beni telefonla arayarak olayın doğruluğunu teyit etmek istedi. Ben de böyle bir durum olmadığını söyledim. ‘Sedat Peker'le ilişkin için hangi sıfat kullanmalıyım' demesi üzerine ‘Basın Danışmanı' olarak yazabileceğini söyledim. Bu sebeple görüştüm. Yüz yüze görüşmedim.

– Özlem Gürses: Birkaç defa görüştüm. Sedat Peker'le görüşemediğini biliyorum.

– Arif Kocabıyık: Beni Sedat Peker'in haberi ve tweetleri ile alakalı aradı.”

Emre Olur'a irtibat kurduğu kişiler arasından herhangi belge, video, resim ses kaydı veya dijital veri alış-verişi yapıp yapmadığı, yardım alıp almadığının sorulduğunu, Olur’un kimseden video, resim, belge ve yardım almadığını kaydettiğini aktaran Öztürk, “İlginçtir Emre Olur'un açıklamasında bulunmamasına rağmen iki tanınmış gazeteciyle Sedat Peker'in irtibatı olup olmadığı sorusu da yöneltiliyor. Olur böyle bir konudan haberinin olmadığını belirtiyor” diye yazdı.