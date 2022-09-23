Sedat Peker'in yakınındaydı: Emre Olur'un ifadesinde MHP ve gizli tanık ayrıntısı

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Türkiye’ye getirildikten iki gün sonra Kartal Anadolu Adliyesi’nde, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Suç ve suçluyu övme” suçlamaları üzerine ifade verdi.

Emre Olur, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesinin ardından önceki akşam saatlerinde tutuklandı.

Emniyet ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar

Anadolu Adliyesi’nde savcılığa 3 sayfa ifade veren Olur’un, Emniyet’te söyledikleri ise 38 sayfaydı. Olur’un Emniyet’te polise verdiği ifadede ise dikkat çeken ayrıntılar vardı. Bu ayrıntılardan biri, Sedat Peker’le tanışmasının ardından, 2 Ocak 2020’de Kuzey Makedonya ülkesinin Gostivar şehrine gitmesiydi.

Üniversite kaydında referans

Olur, Emniyet’teki ifadesinde, Gostivar şehrinde yer alan Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ne arkadaşının kaydı için gittiklerini anlattı. Olur, okula başvuruda ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin kendilerine referans olduğunu kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Rektör Yardımcısı. Doç. Dr. Mensur Nuredin’in 28 Aralık 2016 tarihinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı ziyaret ettiği görüldü. Ayrıca Sancaklı 2018 yılında, üniversitenin mezuniyet törenine katılmış, bir konuşmada gerçekleştirmişti. 15 Eylül 2022 tarihinde ise MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek üniversiteyi ziyaret etmişti.

Gercekgündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre Emre Olur, Vizyon Üniversitesi’ne kayıtta MHP’nin referansını ise kim üzerinden aldığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Gizli tanık ifadesi soruldu

Ayrıca Emniyet’teki ifade sırasında Olur’a, polis tarafından savcılık makamınca alınan gizli tanık ifadesi de okundu. Olur, gizli tanık ifadesine “Bu ifadedeki suçlamaları kabul etmiyorum, adı geçen şahısları da tanımam. Böyle bir olayı varsa gizli tanık kanıtlasın” diye yanıt verdi.

Dosyaya Peker'in anlattığı savcı bakıyor

Twitter paylaşımları nedeniyle “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlaması yöneltilen Emre Olur’un dosyasına gizli tanık eklenmesi dikkat çekti.

Nitekim Emre Olur soruşturmasını yürüten ve adliyede ifadesini alan Savcı Alim Yaşar, siyasi davalarda tepki çeken adımları atan kişiydi.

Alim Yaşar, Peker’in “Silahlanın” çağrısı hakkında, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararını veren savcıydı. Yaşar, geçen sene Sedat Peker hakkında iddianame de hazırlamıştı. Yaşar, Peker’in iktidarla iyi ilişki içerisinde olduğu dönemde kendisini kurtaran, ifşaatlar yaptığı dönemde ise hakkında iddianame hazırlayan kişiydi.

Yani Savcı Yaşar, siyasi davalarda iktidarın pozisyonu doğrultusunda kararlara imza atan bir yargı mensubuydu.

Alim Yaşar’ın Peker ile görüştüğü iddiaları da mevcuttu. Peker, Alim Yaşar’ın kendisini ifadeye çağırdığı dönemde, odasında kahve ikram ettiğini, “Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu Başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir” dediğini belirtmişti.

Peker, Alim Yaşar ile görüşmesi üzerine, “‘Silahlanın’ çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamamı, sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi” ifadelerini kullanmıştı.