Emre Olur'a ilişkin yeni gelişme: 'Diplomatik bir kriz geliyor'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un henüz İstanbul'a getirilmediği, avukatlarının son anda sürece müdahale ettiği ve diplomatik bir kriz yaşandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Gazeteci Erk Acarer, ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un BAE tarafından önce Arnavutluk'a gönderildiğini, buradan da İstanbul'a getirildiğini duyurmuştu.

Acarer, bu bilgiye ilişkin yeni bir paylaşımda bulunurken, "Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi. Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu. Yine edindiğimiz bilgiler Türk yetkililerin buraya gittiği yönünde! Kısaca şu anda İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havaalanı nezaretinde. Türk yetkililerin gitmesini, büyüme olasılığı olan bir kriz diye değerlendirmek mümkün" ifadesini kullandı.

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