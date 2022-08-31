Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç gözaltına alındı

Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Eski futbolcu Emre AşıkYağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanmıştı. Boşanma süreci devam ederken Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, Sarnıç'tan kendisine "hakaret ve tehditlerde" bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

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