Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç gözaltına alındı

Eski futbolcu Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanmıştı. Boşanma süreci devam ederken Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, Sarnıç'tan kendisine "hakaret ve tehditlerde" bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.