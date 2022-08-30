Oğuz Arda Sel'in annesinden Kılıçdaroğlu'na: Helalleşmeyeceğim, hesaplaşacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın bugün Ankara’daki eylemine gerçekleştirilen polis müdahalesine ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak açıklamada bulunmuştu.

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımına yorumda bulundu. CHP'nin yürüttüğü "helalleşme" politikasına atıfta bulunan Öz, öğretmenleri tehdit ederek gözaltına alan polis ile ilgili olarak "Helalleşmeyeceğim! Hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Öz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı yorum şöyle:

"Bu adam beni kolumdan tutup yola fırlatan, bana 'Show yapıyorsun' diyen, 'vekilleri ayırın gerisini süpürün' deyip, bizleri çöp gibi süpürttüren, devletin görevini kötüye kullanan, üniformasını ve silahını cebinden aldığınızda hiçbir şey olan şahıs. Helalleşmeyeceğim! Hesaplaşacağım."