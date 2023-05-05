Emrah Apartmanı davasında yargılanan kamu görevlisi: Yıkımın en büyük sebebi zemin

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Emrah Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yeni bir dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü olan Mehmet Ali U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında, 'projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları' ve 'üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığı' gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Ali U. ve Şerife Seyhan H. için 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen iddianame, ana davanın görüldüğü İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Sanıklar, dün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Şerife Seyhan H., "Bornova Belediyesi'ne 1985'te sınavla girdim. Mehmet Ali U. imar müdürümüzdü. Yapı ruhsat şefliği görevindeydim. Müdürüm olmayınca planı imzalama yetkim vardı. Alınan karar gereğince tüm projeler yapıldıktan sonra odalarda denetlenecek, eksikler tamamlanacak sonra belediyelere gelecekti. Bu proje de tüm odalara girdi. Ön tetkik masası, mimari betonarme masasından geçtikten sonra müdürümüze imzaya gelirdi. Müdürüm olmadığı için ben tasdikledim. Betonarme projesi yanlışlığı kabul edilemez kaşesi vuruyorduk. Yıkımın en büyük sebebi zeminden kaynaklanıyor. 1985'te belediyeye girdiğimde buralar imara açılmıştı. Sıvılaşma olan bir zeminde 8 kat izin çok büyük bir hata. Alçak katlı binalara hiçbir şey olmadı. Yalova depreminden sonra parsel bazında zemin etütleri alındı. Ondan önce yoktu. Manavkuyu Mahallesi bağ bahçelerin olduğu bir bölge. Her parselde en az 3 kuyu var. Hem sıvılaşmadan hem de projedeki eksikliklerden yıkıldığı bilirkişi raporunda mevcut. Suçlamayı kabul etmiyorum taksirle adam öldürmedim" dedi.

4 Ekim'e ertelendi

Şerife Seyhan H.'nin ardından söz verilen Mehmet Ali U. da suçlamayı kabul etmedi. Mehmet Ali U., "Bu dosyanın projelerinde ve proje eklerinde hiçbir imzam yok. Biz tüm ruhsatlarda devletin verdiği yuvarlak ıslak mühür kullanırız. Bu da yok. Çeşitli belediyelerde imar müdürü olarak görev yaptım ve emekli oldum" dedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.